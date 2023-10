Heftig! Killerwale überfallen Weißen Hai und reißen ihn in Stücke

Australien - Angler des Vereins "Portland Bait and Tackle" veröffentlichten auf Facebook spektakuläre Bilder. Darauf zu sehen, ein verendeter Weißer Hai. Killerwale sollen ihn angegriffen haben, um an eine ganz spezielle Delikatesse zu gelangen.

Zwar ist der Hai tot, trotzdem wirkt er noch bedrohlich. © Screenshot/Facebook/Portland Bait and Tackle

Der drei Meter lange Hai wurde am Ufer von Cape Bridgewater, südwestlich von Melbourne (Australien) gefunden. Allerdings nicht mehr in einem Stück.

Kopf und Schwanz des Meeresräubers waren noch halbwegs unversehrt, vom Mittelteil war dafür nur noch wenig übrig.

Wie 9News Australia berichtete, sollen sich Killerwale an dem Tier zu schaffen gemacht haben. Dabei seien die schwarz-weißen Orcas vor allem hinter einer Sache her: "In diesem Fall haben sie sich sehr stark für die Haifischleber interessiert. Es scheint der saftigste Teil zu sein", sagte Tierwissenschaftlerin Vanessa Pirotta.

Killerwale würden aber nicht nur Jagd auf Haie machen, sondern auch auf Buckelwale, also auf die eigenen Artgenossen. Deren Zungen scheinen echte Leckerbissen zu sein. "Mit wissenschaftlichen Untersuchungen will man gerade herausfinden, warum sie so wählerische Esser sind", so Pirotta.