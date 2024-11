Berühmtes Eichhörnchen "Peanut" von Behörden beschlagnahmt

Eichhörnchen Peanut hat auf Instagram über eine halbe Millionen Follower. Jetzt haben die Behörden den kleinen Nager beschlagnahmt. Grund: Er ist ein Wildtier.

Pine City (Minnesota) - In seinem Zuhause hatte der Nager sogar ein eigenes Zimmer. Doch die Haltung von Wildtieren als Haustiere ist laut Behörden nicht erlaubt. Der Besitzer zeigt sich am Boden zerstört.

Der Instagram-Account von "Peanut" hat mittlerweile 533.000 Follower. © Fotomontage: instagram.com/peanut_the_squirrel12/ Im US-Bundesstaat New York hat die Umweltschutzbehörde ein berühmtes Eichhörnchen mit mehr als einer halben Million Instagram-Followern beschlagnahmt. Beamte hätten das Tier namens Peanut ("Erdnuss") am Mittwoch aus seinem Haus im Ort Pine City mitgenommen, teilte Besitzer Mark Longo auf Instagram mit. Sie hätten damit auf Berichte über illegale Haltung von Wildtieren als Haustiere reagiert, zitierte die "New York Times" eine Mitteilung der Behörde. Tiere Kopf hing nur noch an Stück Haut! Katze auf grausamste Weise getötet: Belohnung ausgesetzt



Petition für die Rettung von "Peanut"

Er befürchte, dass Peanut nun eingeschläfert werde, schrieb Longo auf Instagram. Er sei schockiert und ungläubig und wisse nicht, wie er den Verlust verarbeiten solle. Peanut sei sieben Jahre lang sein bester Freund gewesen, der "Mittelpunkt meiner Welt". Er versuche nun, einen Antrag an die Behörden zu stellen, um das Tier zurückzubekommen. Eine am Mittwoch gestartete Petition an die Regierung des Bundesstaats New York unterschrieben bereits mehr als 22.000 Menschen.

Kleiner Nager - Große Wirkung

Auch "Peanut" setzt sich für andere Tiere ein und ruft regelmäßig zum Spenden auf. © Fotomontage: instagram.com/peanut_the_squirrel12/ Der kleine Nager sei mit seiner Präsenz in den sozialen Netzwerken auch das Gesicht einer von Longo und seiner Frau gegründeten Tierauffangstation gewesen, hieß es in der "New York Times". Das Paar habe bereits mehr als 300 Tiere gerettet, darunter Katzen, Hunde, Pferde und Schweine. Das dafür nötige Geld sei größtenteils durch niedliche Videos von Peanut im Internet gesammelt worden.

Peanuts Lieblingsessen