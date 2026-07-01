Eigentlich in Afrika Zuhause: Riesenschildkröte nahe Mülldeponie in Bayern aufgetaucht

Augsburg - In der Nähe der Mülldeponie Nord in Augsburg ist eine Schildkröte noch unbekannter Herkunft entdeckt worden.

Die Tierretter der Augsburger Feuerwehr kümmerten sich um die Schildkröte. © Berufsfeuerwehr Augsburg

Es habe sich um eine "beachtlich große" Spornschildkröte gehandelt, teilte die Feuerwehr mit, die am Dienstag gegen 13.10 Uhr zu der Tierrettung alarmiert worden war. Die Schildkröte sei etwa 50 Zentimeter lang und geschätzte etwa 30 Kilogramm schwer.

Die Hauptfeuerwache der Feuerwehr Augsburg suchte nach einem geeigneten Domizil für das Tier. "Nach zahlreichen Telefonaten erklärte sich schließlich die Tierklinik in Gessertshausen bereit, das Tier aufzunehmen und fachgerecht zu versorgen", hieß es.

Die Feuerwehr bittet den Besitzer der Schildkröte, sich zu melden - und nimmt auch Hinweise zum möglichen Besitzer entgegen.

Die Spornschildkröte ist die größte auf dem Festland lebende Landschildkrötenart Afrikas. Sie stammt aus der Sahelzone Afrikas, südlich der Sahara, und bewohnt extrem trockene, heiße Savannen- und Halbwüstengebiete mit geringer Vegetation.