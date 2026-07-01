Warum wir gerade so viele leuchtende Glühwürmchen sehen

Dresden - Romantischer wird es in hiesigen Sommernächten kaum: Sobald es dunkel wird, fliegen glimmende Glühwürmchen wie kleine Funken durch die Luft. Das Leuchtspektakel ist für die Käfer jedoch purer Ernst: Ihre Partnersuche hat begonnen.

Auf seinen Glühwürmchen-Wanderungen gibt Matthias Nuß (58) all sein Wissen über die Insekten weiter. © Thomas Türpe

Nach rund drei Jahren als Larven bleibt erwachsenen Käfern nur ein winziges Zeitfenster: Nach fünf bis zehn Tagen ist ihr Leben bereits vorbei. Nahrung nehmen sie dann kaum noch auf. "Jede Nacht zählt", erklärt dazu Matthias Nuß (58) vom Dresdner Senckenberg Institut.

Ihr einziges Ziel sei es, einen Partner zu finden. Dafür bringen die Männchen ihr Hinterteil durch eine biochemische Reaktion zum Leuchten, um die am Boden sitzenden Weibchen anzulocken.

Wer das Naturschauspiel beobachten will, sucht am besten Auenwälder oder Wiesen nach einem Regenschauer auf. "Die Larven der Leuchtkäfer ernähren sich von Schnecken. Und die erwachsenen Insekten mögen feuchtes Klima", erklärt Experte Nuß. "Sie brauchen also Wiese und nasse Umgebung nebeneinander."

In Dresden etwa sind die Bedingungen im Prießnitzgrund oder an den Rhododendronbüschen im Großen Garten ideal. Wer die Lichtshow sehen möchte, muss sich allerdings beeilen: Spätestens Mitte Juli ist das Leuchten vorbei.