Schlangenfänger trifft der Schlag, als er weitere Kreatur im Zimmer entdeckt
Queensland - In Australien alarmierten Anwohner einen Schlangenfänger, damit dieser ein riesiges Reptil aus ihrem Haus entfernt. Was keiner ahnte: Im Zimmer lauerte noch eine weitere Kreatur von beachtlicher Größe.
Stuart McKenzie, der für die "Sunshine Coast Snake Catchers" schon so manche Schlange gebändigt und in ihren eigentlichen Lebensraum zurückgebracht hat, war zu einem Wohnhaus im australischen Queensland alarmiert worden. Die Bewohner hatten in ihrem Schlafzimmer eine rund 2,10 Meter lange Schlange entdeckt.
Bis zum Eintreffen des Experten hatten die Anwohner den Raum fest verschlossen gehalten, damit der Python direkt an Ort und Stelle eingefangen werden konnte.
Bevor Stuart allerdings die riesige Würgeschlange finden konnte, stieß er im Schlafzimmer der betroffenen Familie auf mehr, als er bei seinem Einsatz erwartet hatte: An der Wand krabbelte plötzlich eine große Spinne entlang.
"Oh mein Gott, da ist riesige Spinne", hört man den Schlangenbändiger in einem Instagram-Video keuchen.
Dabei handelte es sich um eine Riesenkrabbenspinne, auch Jägerspinnen genannt. Die Webspinnen verfügen zwar über Gift, das aber für den Menschen nicht gefährlich wird.
Schlangenfänger entdeckt riesige Kreatur in Schlafzimmer
Ein Biss jener Spinnen kann man mit dem einer Wespe vergleichen. Was aber dennoch beeindruckt, ist die Größe mancher Exemplare.
Der erfahrene Schlangenjäger erklärte im Video, dass die Riesenkrabbenspinne im Schlafzimmer der Familie wohl das größte Exemplar sei, das er je gesehen habe.
Allerdings musste er sich zunächst der Würgeschlange widmen, die sich nun endlich zeigte: Ganz oben auf einem Holzregal hatte es sich der Rautenpython bequem gemacht. Mithilfe eines speziellen Schlangenhakens - und später sogar seinen bloßen Händen - konnte der Australier das Reptil packen und später in einem Waldgebiet wieder aussetzen.
Netterweise ließ er die Anwohner auch nicht mit der Spinne zurück, sondern nutzte seinen Hut, um das Krabbeltier einzufangen. Die Jägerspinne durfte anschließend von der Kopfbedeckung aus auf ein Blatt und damit wieder in Freiheit krabbeln.
"Eine SPINNE und eine SCHLANGE im selben Schlafzimmer … das ist Stoff für Albträume!", schreiben die "Sunshine Coast Snake Catchers" zu ihrem Instagram-Beitrag.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/sunshinecoastsnakecatchers