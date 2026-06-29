Schlangenfänger trifft der Schlag, als er weitere Kreatur im Zimmer entdeckt

Queensland - In Australien alarmierten Anwohner einen Schlangenfänger, damit dieser ein riesiges Reptil aus ihrem Haus entfernt. Was keiner ahnte: Im Zimmer lauerte noch eine weitere Kreatur von beachtlicher Größe.

Neben dem Python musste sich Schlangenfänger Stuart McKenzie auch um eine riesige Spinne kümmern. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/sunshinecoastsnakecatchers

Stuart McKenzie, der für die "Sunshine Coast Snake Catchers" schon so manche Schlange gebändigt und in ihren eigentlichen Lebensraum zurückgebracht hat, war zu einem Wohnhaus im australischen Queensland alarmiert worden. Die Bewohner hatten in ihrem Schlafzimmer eine rund 2,10 Meter lange Schlange entdeckt.

Bis zum Eintreffen des Experten hatten die Anwohner den Raum fest verschlossen gehalten, damit der Python direkt an Ort und Stelle eingefangen werden konnte.

Bevor Stuart allerdings die riesige Würgeschlange finden konnte, stieß er im Schlafzimmer der betroffenen Familie auf mehr, als er bei seinem Einsatz erwartet hatte: An der Wand krabbelte plötzlich eine große Spinne entlang.

"Oh mein Gott, da ist riesige Spinne", hört man den Schlangenbändiger in einem Instagram-Video keuchen.

Dabei handelte es sich um eine Riesenkrabbenspinne, auch Jägerspinnen genannt. Die Webspinnen verfügen zwar über Gift, das aber für den Menschen nicht gefährlich wird.