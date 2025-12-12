Ein Pfund Niedlichkeit: Süßes Otter-Quartett im Tierpark Berlin

Berlin - Im Tierpark Berlin herrscht Baby-Alarm in der Otter-Höhle! Dort wuseln seit dem 13. Oktober vier winzige Zwergkrallenotter durchs Nest, die jetzt ihren ersten Gesundheitscheck hinter sich haben.

Die Otter-Babys warten darauf bald die Außenanlage zu erkunden. © --/Tierpark Berlin

Das Ergebnis: kerngesund, putzmunter und eindeutig zuckersüß. Bei der Gelegenheit stellte sich auch heraus: Drei kleine Racker sind männlich, eines ist ein Weibchen.

Tierärztin Frauke Vißmann nahm die Minis genau unter die Lupe – rund 500 Gramm bringt jedes Fellknäuel auf die Waage.

Außerdem wurden die Otter-Babys gegen Leptospirose geimpft, eine gefährliche Infektionskrankheit, die auch Menschen treffen kann. "Weil Otter so viel Zeit im Wasser verbringen, ist die Impfung ein zentraler Schutz", erklärt sie.

Für Otter-Eltern Ottilie (4) und Otti (2) ist es der erste Nachwuchs. Das junge Familienleben funktioniert vorbildlich. Beide kümmern sich hingebungsvoll um die Vierlinge. Tierparkdirektor Andreas Knieriem freut sich über den Zuwachs und erinnert gleichzeitig daran, dass Kurzkrallenotter in freier Wildbahn gefährdet sind.