Mama-Influencerin setzt Kaninchen aus: Was das für Folgen für sie hat
Hamburg - Im Sommer soll die Mama-Influencerin Alicia Vosgrau (27) ihre vier Kaninchen im Wald ausgesetzt haben. Neben rechtlichen Folgen springen nun auch Kooperationspartner ab.
Unter dem Namen "aliciasmumlife" postet die 27-Jährige regelmäßig Mama-Content auf Instagram. Die dreifache Mutter ist zudem Kinderbuchautorin und teilt das Leben von ihren Kindern, ihrem Mann und sich auf Social Media.
Auch ihre Haustiere waren darin regelmäßig zu sehen: zwei Hunde und vier Kaninchen. Im Sommer hatte die Influencerin ihre Kaninchen im Wald ausgesetzt. Dies bestätigte sie nun in einem schriftlichen Statement ihren knapp 500.000 Followern auf Instagram.
Darin erklärte sie, dass sie damals überfordert gewesen sei und sie dies zutiefst bereue. Ihr Verhalten sei durch nichts zu entschuldigen.
Zwei der Kaninchen waren wohl kurz vorher gestorben, daraufhin entschieden sich die Eltern dazu, die restlichen Tiere im Wald auszusetzen, in der Annahme, ihnen damit etwas Gutes zu tun.
Ein Tierheim vor Ort fand die Kaninchen, eins überlebte das Aussetzen im Wald jedoch nicht. Das Tierheim postete die gefundenen Tiere anschließend im Internet, woraufhin es eine Antwort gab. Darin äußerte eine Person den Verdacht, dass die Tiere der Influencerin gehört haben.
Weil Vosgrau ihre Tiere im Internet gepostet hatte, konnte das Tierheim schnell feststellen, dass es sich um ihre Kaninchen handelte. Das Tierheim erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.
Aktuell sind weder Bilder noch Videos der Kaninchen auf dem Instagram-Kanal der 27-Jährigen zu finden.
Bald keine Kooperationspartner mehr für "aliciasmumlife"?
Doch damit nicht genug, neben rechtlichen Schritten könnte die Aktion von "aliciasmumlife" auch finanzielle Auswirkungen für sie haben. Immer mehr Kooperationspartner kündigen ihre Verträge mit der Mama-Influencerin.
Auf Instagram schrieb ein Nutzer unter einem Post von "Pampersde": "Distanziert euch endlich von @aliciasmumlife!", woraufhin das Unternehmen antwortete: "Vielen Dank für deine Nachfrage. Wir nehmen das Thema sehr ernst und haben uns in Abstimmung mit der Influencerin dafür entschieden die Kooperation nicht weiter fortzusetzen."
Auch weitere Firmen gehen laut Bild-Informationen auf Distanz von der Influencerin. Eine Sprecherin von "HolidayCheck" äußerte sich gegenüber Bild: "Ein verantwortungsvoller und respektvoller Umgang mit Tieren ist uns sehr wichtig und nicht verhandelbar. Insofern käme auch keine weitere Zusammenarbeit für uns infrage."
Laut Bild-Informationen gab L’Oréal Deutschland ebenfalls preis, dass sie keine aktive Partnerschaft mehr mit Vosgrau hätten. "Zudem möchten wir Ihnen versichern, dass das Wohl und der Schutz von Tieren für uns von größter Bedeutung sind und wir uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren einsetzen", so die Sprecherin.
Abgesehen von dem schriftlichen Statement auf Instagram äußerte sich die 27-Jährige nicht zu dem Vorfall.
Dass die dreifache Mutter allerdings noch zwei Hunde bei sich zu Hause hat, beunruhigt viele ihrer Follower.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/aliciasmumlife