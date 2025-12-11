Mama-Influencerin setzt Kaninchen aus: Was das für Folgen für sie hat

Hamburg - Im Sommer soll die Mama-Influencerin Alicia Vosgrau (27) ihre vier Kaninchen im Wald ausgesetzt haben. Neben rechtlichen Folgen springen nun auch Kooperationspartner ab.

Alicia Vosgrau (27) teilt ihren Familienalltag auf Social Media. © Bildmontage: Screenshots Instagram/aliciasmumlife

Unter dem Namen "aliciasmumlife" postet die 27-Jährige regelmäßig Mama-Content auf Instagram. Die dreifache Mutter ist zudem Kinderbuchautorin und teilt das Leben von ihren Kindern, ihrem Mann und sich auf Social Media.

Auch ihre Haustiere waren darin regelmäßig zu sehen: zwei Hunde und vier Kaninchen. Im Sommer hatte die Influencerin ihre Kaninchen im Wald ausgesetzt. Dies bestätigte sie nun in einem schriftlichen Statement ihren knapp 500.000 Followern auf Instagram.

Darin erklärte sie, dass sie damals überfordert gewesen sei und sie dies zutiefst bereue. Ihr Verhalten sei durch nichts zu entschuldigen.

Zwei der Kaninchen waren wohl kurz vorher gestorben, daraufhin entschieden sich die Eltern dazu, die restlichen Tiere im Wald auszusetzen, in der Annahme, ihnen damit etwas Gutes zu tun.

Ein Tierheim vor Ort fand die Kaninchen, eins überlebte das Aussetzen im Wald jedoch nicht. Das Tierheim postete die gefundenen Tiere anschließend im Internet, woraufhin es eine Antwort gab. Darin äußerte eine Person den Verdacht, dass die Tiere der Influencerin gehört haben.

Weil Vosgrau ihre Tiere im Internet gepostet hatte, konnte das Tierheim schnell feststellen, dass es sich um ihre Kaninchen handelte. Das Tierheim erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Aktuell sind weder Bilder noch Videos der Kaninchen auf dem Instagram-Kanal der 27-Jährigen zu finden.