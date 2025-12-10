Weihnachtsbaum im Tierheim sorgt für Gänsehaut: die berührende Geschichte dahinter

Köln – Diese Aktion geht echt ans Herz: Im Tierheim Köln -Dellbrück steht in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum, der alles andere als gewöhnlich ist und gerade viele Menschen im Netz sehr berührt.

Das Tierheim Köln-Dellbrück überrascht dieses Jahr auf Instagram mit einer ganz besonderen Weihnachtsaktion. (Symbolbild) © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Denn statt bunter Kugeln oder Lametta hängen an diesem Baum kleine rote Herzen. Darauf: die Fotos ehemaliger Tierheim-Bewohner, die im Jahr 2025 über die Regenbogenbrücke gegangen sind.

Hunde, Katzen, Kaninchen - alles Tiere, die hier einmal ein liebevolles Zuhause auf Zeit hatten, und nun nicht mehr sind.

"Unser ganz besonderer Baumschmuck", schreibt das Tierheim auf Instagram dazu. Und tatsächlich: Die Idee ist nicht nur traurig, sondern auch wunderschön.

So entsteht ein Baum voller Erinnerungen, voller Geschichten und voller Liebe für die Fellnasen, die so vielen Menschen ans Herz gewachsen sind.

Trotz der bitteren Realität sei es gleichzeitig "schön, sie alle noch einmal zu sehen", erklärt eine Pflegerin.