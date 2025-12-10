Weihnachtsbaum im Tierheim sorgt für Gänsehaut: die berührende Geschichte dahinter
Köln – Diese Aktion geht echt ans Herz: Im Tierheim Köln-Dellbrück steht in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum, der alles andere als gewöhnlich ist und gerade viele Menschen im Netz sehr berührt.
Denn statt bunter Kugeln oder Lametta hängen an diesem Baum kleine rote Herzen. Darauf: die Fotos ehemaliger Tierheim-Bewohner, die im Jahr 2025 über die Regenbogenbrücke gegangen sind.
Hunde, Katzen, Kaninchen - alles Tiere, die hier einmal ein liebevolles Zuhause auf Zeit hatten, und nun nicht mehr sind.
"Unser ganz besonderer Baumschmuck", schreibt das Tierheim auf Instagram dazu. Und tatsächlich: Die Idee ist nicht nur traurig, sondern auch wunderschön.
So entsteht ein Baum voller Erinnerungen, voller Geschichten und voller Liebe für die Fellnasen, die so vielen Menschen ans Herz gewachsen sind.
Trotz der bitteren Realität sei es gleichzeitig "schön, sie alle noch einmal zu sehen", erklärt eine Pflegerin.
Ein Baum, viele Geschichten: Weihnachtsaktion lädt zum Gedenken ein
Die Aktion begeistert und bewegt zugleich viele Tierfans im Internet. In den Kommentaren heißt es immer wieder: "Das ist eine wunderschöne Idee".
Und es kommt noch rührender: Am Baum ist noch Platz. "Wenn ihr euer verstorbenes Tier dazuhängen möchtet, bastelt gerne einen Anhänger, bringt ihn vorbei oder schickt ihn zu", heißt es weiter. "Gestaltet ihn, wie ihr mögt, und lasst uns zusammen ein wenig Weihnachtsstimmung in den Hunde-, Katzen- und Kleintierhimmel senden."
Und siehe da: Einige haben bereits angekündigt, ein Bild ihrer verstorbenen Haustiere vorbeizubringen. Das herzergreifende Weihnachts-Projekt findet also ordentlich Anklang.
"Habe soeben etwas fertig gemacht, geht morgen früh per Post raus. Gedenken an unseren geliebten Hund Stanni", schreibt eine Userin. Und eine weitere: "Ich werde Tika einen Anhänger basteln … Sie fehlt so sehr …".
Titelfoto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa