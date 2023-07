Ein Tierarzt mit ganz viel Gefühl: Diesem Mann vertrauen Hunde und Katzen blind

Die Behandlung eines an der Pfote verletzten Vierbeiners wollten bislang sogar sechs Millionen Menschen sehen. Geduldig und einfühlsam baut der TikTok-Doc Vertrauen auf, streichelt das Tier und redet behutsam auf den Labrador ein. Solange, bis er die angeschlagene Pfote unter die Lupe nehmen kann.

Aber nicht immer setzt Dr. Tom auf Ruhe und Geduld. Mal wird wild in der Praxis herumgetobt, mal besticht er ein ganzes Rudel mit Leckerlis.

Hamiltons Follower reagierten auf seine Videos und sein Einfühlungsvermögen begeistert. Einige würden am liebsten umziehen, um ihre Lieblinge beim Arzt, den die Tiere vertrauen, behandeln zu lassen.

Sollte das mit dem Umzug nicht klappen, gibt es auch andere Gedankenspiele: "Diesen Mann bitte 80.000 Mal klonen, damit die ganze Welt was von ihm hat. Best Doc ever", so die bescheidene Idee einer Followerin.