Pferde auf Olympia-Anlage gequält: Psychologische Betreuung für verstörte Kinder

München - Nach den Vorfällen bei einem Reitturnier in München herrschen Entsetzen und Angst: Kinder sind verstört. Betroffenen wird nun psychologische Betreuung angeboten.

Nach dem Abbruch eines Reitturniers auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem sind Details bekannt geworden, die deutlich auf Tierquälerei hinweisen. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Das geschehe parallel zu der tierärztlichen Betreuung der Ponys und Pferde, schreibt der Bayerische Reit- und Fahrverband (BRFV). Das Angebot für die Kinder wurde von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) unterstützt.

In der Nacht auf Sonntag war es auf der Olympia-Reitanlage München-Riem zu "dramatischen Vorfällen" gekommen, wie der BRFV schrieb, ohne Details zu nennen.

Der ehemalige BRFV-Geschäftsführer Wilfried Herkommer hatte dem Fachportal "equi pages" zuvor gesagt: "In der Nacht gab es im Stall ein Vorkommnis, bei dem sechs Ponys Mähnen, Schweife und zum Teil auch Schöpfe abgeschnitten wurden."

Bei mehreren Pferden "waren die Zungen mit Gummibändern straff umwickelt". Herkommer berichtete: "Die Kinder waren zutiefst verstört. Keiner wollte unter diesen Umständen mehr reiten. Jeder wollte nur noch nach Hause."