Einsames Fuchsbaby "Fiete" sollte erschossen werden: "Das ist leider keine Seltenheit!"

Ahrensburg/Elmshorn – Glück im Unglück hatte am Sonntag ein einsames Fuchsbaby! Zwei Polizeibeamten fanden nach einem Hinweis das Jungtier an einer Treppe zu einem Regenrückhaltebecken in Ahrensburg (Schleswig-Holstein). Doch anstatt es dem örtlichen Jagdaufseher und damit seinem Tode zu überlassen, brachten diese den Fuchs zur Wildtier-Auffangstation in Elmshorn.