Elch-Angriff bei Ausflug im Wald: Mann auf Schneemobil fast totgetrampelt

Bei einem Ausflug mit dem Schneemobil kommt es zu einer gefährlichen Begegnung mit einem Elch. © Youtube/Supercubidaho

Auf Instagram berichtet Jeremiah Bigelow, was ihm und seinem Bruder Josiah am Samstag passiert ist. An jenem Wintertag waren die Bigelows, die im US-Bundestaat Idaho leben, zu fünft unterwegs: Josiah und Jeremiah, dessen Sohn und noch zwei gemeinsame Freunde - alle mit dem Schneemobil.

Dann näherte sich ein Elch und griff an. Das Video der Attacke wird derzeit auf den sozialen Medien eifrig geteilt.

Jeremiah Bigelow erzählt: "Wir waren unterwegs und mein Bruder fuhr vor uns. Ein Elch kam auf den Pfad und stellte sich zwischen uns." Die Naturfreunde hielten an, ließen dem gewaltigen Tier seinen Raum.

Jeremiah zückte derweil seine Kamera und fing an zu filmen. Doch dann kam der Elch ganz nah an ihn heran, bis auf einen halben Meter, wie Jeremiah erklärt.