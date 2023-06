Elch fällt in Wassertank, ist bei seiner Rettung aber nicht kooperativ

Ostrów Mazowiecka (Polen) - In Polen ist ein junger Elch in ein Feuerlöschbecken gefallen und alleine nicht mehr herausgekommen. Dank der Hilfe verschiedener Rettungsdienste bekam das Tier seine Freiheit zurück.

Aus welchem Grund der junge Elch in dem Feuerwehrlöschbecken gelandet ist, ist nicht bekannt. © Polizei Ostrów Mazowiecka

Zu dem Missgeschick kam es am Samstag in der Stadt Ostrów Mazowiecka in der Woiwodschaft Masowien, rund hundert Kilometer nordöstlich von der polnischen Hauptstadt Warschau entfernt.

Am Nachmittag erhielt der diensthabende Beamte der Polizeiwache Ostrów die Meldung, dass der Hirsch in den Wassertank gestürzt war und es aus eigener Kraft nicht wieder heraus schaffte.

Als Polizisten vor Ort eintrafen, versuchten bereits Feuerwehrleute, dem Elch zu helfen, aus dem Becken zu gelangen, erklärte die Polizei in einer Mitteilung.

Leider war das verängstigte Tier nicht besonders kooperativ und wollte nicht so recht mitmachen.

Und jeder Versuch, sich dem Paarhufer zu nähern, führte nur zu noch mehr Stress und Nervosität bei ihm und unvorhersehbaren Reaktionen seinerseits.