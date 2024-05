Nacht hinter Gittern: Besoffene Geier müssen ausnüchtern!

Aufgenommen wurden sie schließlich in einem Rehabilitationszentrum für Wildtiere . Christine Cummings, Leiterin des Zentrums, sagte: "In einem Moment wurden sie ohnmächtig, im nächsten waren sie explosiv und lebhaft."

Die beiden beschwipsten Mönchsgeier durften eine Nacht in der Station ausnüchtern, ehe sie am nächsten Tag wieder in die Natur entlassen wurden.