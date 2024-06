EM-Fieber schwappt auf Rochen und Haie über, doch Kiemen-Kicker orakeln nicht

Berlin - Fußball-Europameisterschaft 2024 mal anders: Das Sea Life Berlin hat mit einer kuriosen Aktion für Aufsehen gesorgt. Denn: Was unsere Vier-Sterne-Jungs auf dem Rasen können, ist auch für Rochen und Haie im Wasser ein Klacks. TAG24 war für Euch bei dem feuchten Spektakel dabei.

Der EM-Fußball macht die Meeresbewohner neugierig. © Denis Zielke/TAG24

Darum ging's genau: Am Dienstag spielten hinter den großen Scheiben des beliebten Sea Life Berlin mit Marmor-, Nagel- und Fleckenrochen, Katzenhaien und Knurrhähnen mit originalen EM-Fußbällen, die mit leckerem Futter wie Garnelen, Sardellen und Tintenfisch präpariert wurden.

"Es sind sehr intelligente Tiere und es sind Versuche, sie so zu beschäftigen", sagte Daphne Geldermann, Marketing Manager, vor Ort. Doch sind sie auch so gewieft, dass sie Fußball-Ergebnisse vorhersagen können?

An dieser Stelle denke man nur an den berühmten "Kraken Paul". Oder auch an das Tier-Orakel Oskar: Der Hund bewies bei der EM 2021 den richtigen Riecher und sagte alle Spiele korrekt voraus.

Dazu wollte Geldermann nichts sagen. Chef-Aquarist Martin Hansel hingegen schon: "Die EM ist ein angenehmer Randaspekt. Das Orakel haben wir vor einem Jahr eingestellt."