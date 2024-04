Erschreckende Szenen: Gruppe holt verängstigte Bärenbabys von Bäumen – für ein Foto!

Asheville (USA) - Nicht zu fassen, wie wenig manche Menschen nachdenken: Im US -Bundesstaat North Carolina hatten mehrere junge Leute offenbar nichts Besseres zu tun, als zwei Bärenbabys von Bäumen zu holen – für ein Foto.

Manche Leute kennen wirklich keine Grenzen. Das ängstliche Bärenbaby muss sich jetzt erst einmal von den Strapazen erholen. © Bildmontage: Facebook/Doc Holiday

Videos von Zeugen zeigen, wie verängstigt die kleinen Tiere versuchen, den Händen der Personen zu entkommen, die immer wieder nach ihnen greifen.

Laut Berichten von ABC News ereignete sich der Vorfall am Dienstag in einem Apartment-Komplex in der Stadt Asheville. Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie mehrere junge Frauen und Männer die Bärchen aus dem Baum holen und mit ihnen posieren wollen.



Was sie den Bärenkindern damit antun, nur um interessanten Content für ihre Social-Media-Kanäle zu haben, scheinen sie überhaupt nicht begreifen.

Eine Nachbarin soll die Situation gefilmt haben. Die pelzigen Tierchen wehren sich heftigst, eine Frau lässt eines von ihnen schließlich fallen, sodass es flüchten kann.

Doch einen Ausweg zu finden, ist für das Bärenjunge gar nicht so einfach. Denn es ist nicht auf der Seite des Zaunes zu Boden gefallen, auf dem sich der Baum befindet, in dem es mit seinen Geschwistern saß.