Erste junge Kegelrobben des Jahres ziehen in Seehundstation

Friedrichskoog - Die ersten jungen Kegelrobben des Jahres ziehen am Montag (11Uhr) in den Aufzuchtbereich der Seehundstation Friedrichskoog ( Kreis Dithmarschen ) um.

Heuler schwimmen in der Seehundstation Friedrichskoog in einem Becken. © Daniel Bockwoldt/dpa

Die beiden Jungtiere Toni und Hätti wurden Ende November im Alter von etwa zwei Wochen von der Helgoländer Düne nach Friedrichskoog gebracht.

Sie hatten noch kein ausreichendes Gewicht, um alleine zu überleben.

Die ersten Tage verbrachten die Jungtiere in der Friedrichskooger Quarantänestation. Jetzt sollen sie an Gewicht zulegen, um in die Nordsee zurückkehren zu können.