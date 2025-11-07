Erste Kegelrobben-Babys auf Helgoland geboren
Von Simon Fortmann
Helgoland - Die ersten Kegelrobben der Saison sind auf der Helgoländer Düne geboren worden. Insgesamt vier Jungtiere seien bereits zur Welt gekommen, teilt der Naturschutzverein Jordsand e.V. mit.
Seit der ersten Geburt im Winter 1996 habe sich der Bestand stets erhöht. Zuvor gab es laut eines Sprechers von Jordsand e.V. lange keinen Bestand auf der Düne. Jagd und Fischerei hätten die Tiere vertrieben.
Erst nachdem Naturschutzmaßnahmen Wirkung gezeigt hatten, siedelten sich erste Bestände wieder an und pflanzten sich später auch auf der Düne fort.
Schätzungen zufolge habe es bereits über 1000 Geburten in der Helgoländer Düne gegeben.
Die Helgoländer Düne biete für die Kegelrobben beste Bedingungen. Breite, ungestörte Strände, Rückzugsmöglichkeiten und ausreichend Ruhephasen seien entscheidend für das Wohlergehen der Tiere.
Die Robben seien ein Touristenmagnet. Der Verein weist auf die Einhaltung von Schutzmaßnahmen hin, damit die Tiere bei der Aufzucht der Jungen nicht gestört werden.
Titelfoto: Helge Toben/dpa