Hund und Kätzchen alleine zu Hause: Was dann passiert, sorgt für Schmunzeln im Netz

Atlanta - Als eine Haustierbesitzerin ihre Kamera überprüfte, wurde sie von einem gleichzeitig chaotischen und entzückenden Video überrascht, das seitdem die Herzen der Internetnutzer erobert.

Auf ihrem TikTok Account teilt die Besitzen süße Einblicke in das Zusammenleben des Duos. © Bildmontage: Screenshots/TikTok/setsby.juju

Die Aufnahme, gepostet von @setsby.juju auf TikTok, hat bereits über 4,5 Millionen Aufrufe und zeigt die wachsende Freundschaft eines ungewöhnlichen Duos: ein Kätzchen und ein Pitbull, die in Atlanta (USA) leben.

Zu Beginn des Clips liegen die beide ruhig auf einem Bett. Doch dann rückt das Kätzchen plötzlich näher an den Hund heran und berührt schließlich den großen Vierbeiner.

Doch anstatt weiter gelassen zu bleiben, springt der Pitbull vor Aufregung zurück und wedelt wild mit dem Schwanz.

Das nimmt die Samtpfote prompt als Einladung an und verwandelte den wedelnden Schwanz kurzerhand in ihr provisorisches Spielzeug, nach dem es spielerisch schlägt. Der Hund wirkt sichtlich verwirrt und schaut die Katze verdutzt an.