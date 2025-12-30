Hund und Kätzchen alleine zu Hause: Was dann passiert, sorgt für Schmunzeln im Netz
Atlanta - Als eine Haustierbesitzerin ihre Kamera überprüfte, wurde sie von einem gleichzeitig chaotischen und entzückenden Video überrascht, das seitdem die Herzen der Internetnutzer erobert.
Die Aufnahme, gepostet von @setsby.juju auf TikTok, hat bereits über 4,5 Millionen Aufrufe und zeigt die wachsende Freundschaft eines ungewöhnlichen Duos: ein Kätzchen und ein Pitbull, die in Atlanta (USA) leben.
Zu Beginn des Clips liegen die beide ruhig auf einem Bett. Doch dann rückt das Kätzchen plötzlich näher an den Hund heran und berührt schließlich den großen Vierbeiner.
Doch anstatt weiter gelassen zu bleiben, springt der Pitbull vor Aufregung zurück und wedelt wild mit dem Schwanz.
Das nimmt die Samtpfote prompt als Einladung an und verwandelte den wedelnden Schwanz kurzerhand in ihr provisorisches Spielzeug, nach dem es spielerisch schlägt. Der Hund wirkt sichtlich verwirrt und schaut die Katze verdutzt an.
Aus Rivalen können Freunde werden
In der Kommentarspalte machten sich einige Nutzer Sorgen um die Sicherheit der Tiere und wiesen darauf hin, dass es gefährlich sein könne, die beiden unbeaufsichtigt zu lassen.
Die Besitzerin stellte klar: "Sie werden zu 99 Prozent der Zeit beaufsichtigt. Dies ist ein kleiner Clip, den ich während einer Besorgung aufgenommen habe und der nicht die vielen Stunden Training und Betreuung zeigt, die ich investiert habe."
Trotz ihres Rufs als natürliche Rivalen können Hunde und Katzen oft überraschende Freundschaften bilden. Experten empfehlen intensives Training und ständige Aufsicht, damit eine erfolgreiche Beziehung zwischen den Vierbeinern möglich ist. Für den Pitbull und das Kätzchen hat sich dieses Vorgehen offenbar ausgezahlt.
In den Kommentaren wurde auch über die Spiel-Buddys gescherzt: "Das ist wirklich gefährlich, denn wenn man sie allein lässt, könnten sie sich gegen Dich verbünden und Dir Streiche spiele, wenn Du nach Hause kommst."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/TikTok/setsby.juju