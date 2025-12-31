Silvester-Horror für Haustiere: So schützt Ihr Hund, Katze und Co. vor Feuerwerks-Stress

Leipzig - Jedes Jahr aufs Neue ist das Feuerwerk an Silvester eine feste Tradition in vielen Leipziger Haushalten. Doch so sehr sich manche Menschen an den lauten Knallen und bunten Lichtern erfreuen - Haustiere müssen meist andere Erfahrungen machen. Angst und purer Stress sind da häufig vorprogrammiert. Mit ein paar kleinen Tipps könnt Ihr Euren felligen Begleitern die Angst zumindest etwas nehmen, andere Vorschläge solltet Ihr hingegen getrost stecken lassen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Eure Haustiere vor dem Lauten Feuerwerk an Silvester zu schützen. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Allgemein gilt: Lasst die Fenster und Vorhänge geschlossen. Wer hat, kann auch gerne die Rollladen herunterlassen, um noch einen kleinen Extra-Schutz zu bieten.

Durch diesen einfachen Trick kann der Lärm in der Silvesternacht zumindest etwas eingedämmt und plötzliche Lichtblitze abgeschirmt werden.

Außengeräusche könnt ihr darüber hinaus gut übertönen, indem ihr den Fernseher oder das Radio anschaltet. Das kann vor allem um 0 Uhr herum gerne auch etwas lauter gestellt werden.

Auch spezielle beruhigende Klänge, wie "Weißes Rauschen" können euren Tieren beim Beruhigen helfen.

Seit Jahren hält sich der Irrglaube, dass ein Gläschen Eierlikör das Haustier (speziell Hunde und Katzen) beruhigen kann. Davon solltet Ihr jedoch tunlichst die Finger lassen, denn Alkohol ist pures Gift für Eure geliebten Vierbeiner.

Die Probleme: Schon kleinste Mengen können Vergiftungen hervorrufen. Darüber hinaus bauen die Tiere Alkohol viel langsamer ab als Menschen.

Da gibt es deutlich bessere Alternativen, wie pflanzliche Präparate, Pheromonprodukte und andere Medikamente, deren Einnahme Ihr jedoch vorher mit dem Tierarzt absprechen solltet.

So unterschiedlich die Haustiere sind, so verschieden können auch die Lösungsansätze sein.