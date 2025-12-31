Silvester-Horror für Haustiere: So schützt Ihr Hund, Katze und Co. vor Feuerwerks-Stress
Leipzig - Jedes Jahr aufs Neue ist das Feuerwerk an Silvester eine feste Tradition in vielen Leipziger Haushalten. Doch so sehr sich manche Menschen an den lauten Knallen und bunten Lichtern erfreuen - Haustiere müssen meist andere Erfahrungen machen. Angst und purer Stress sind da häufig vorprogrammiert. Mit ein paar kleinen Tipps könnt Ihr Euren felligen Begleitern die Angst zumindest etwas nehmen, andere Vorschläge solltet Ihr hingegen getrost stecken lassen.
Allgemein gilt: Lasst die Fenster und Vorhänge geschlossen. Wer hat, kann auch gerne die Rollladen herunterlassen, um noch einen kleinen Extra-Schutz zu bieten.
Durch diesen einfachen Trick kann der Lärm in der Silvesternacht zumindest etwas eingedämmt und plötzliche Lichtblitze abgeschirmt werden.
Außengeräusche könnt ihr darüber hinaus gut übertönen, indem ihr den Fernseher oder das Radio anschaltet. Das kann vor allem um 0 Uhr herum gerne auch etwas lauter gestellt werden.
Auch spezielle beruhigende Klänge, wie "Weißes Rauschen" können euren Tieren beim Beruhigen helfen.
Seit Jahren hält sich der Irrglaube, dass ein Gläschen Eierlikör das Haustier (speziell Hunde und Katzen) beruhigen kann. Davon solltet Ihr jedoch tunlichst die Finger lassen, denn Alkohol ist pures Gift für Eure geliebten Vierbeiner.
Die Probleme: Schon kleinste Mengen können Vergiftungen hervorrufen. Darüber hinaus bauen die Tiere Alkohol viel langsamer ab als Menschen.
Da gibt es deutlich bessere Alternativen, wie pflanzliche Präparate, Pheromonprodukte und andere Medikamente, deren Einnahme Ihr jedoch vorher mit dem Tierarzt absprechen solltet.
So unterschiedlich die Haustiere sind, so verschieden können auch die Lösungsansätze sein.
Tipps für Hunde
Da das Rausgehen an Silvester mit Hunden nicht zu vermeiden ist, gilt hier bereits vor und nach 0 Uhr Vorsicht.
Eure Hunde sollten nur noch an der Leine geführt werden. Bei extremeren Angstpatienten am besten ein (Sicherheits-)Geschirr umlegen.
Wenn Euch doch ein Böller überraschen sollte, stellt ihr so sicher, dass Euer Hund nicht wegrennt.
Kauartikel und Schleckmatten können darüber hinaus helfen Stress abzubauen, wenn das Feuerwerk richtig losgeht.
Von wilden Spielen solltet ihr lieber absehen und stattdessen Ruhe ausstrahlen.
Tipps für Katzen
Wer sie nicht eh schon in der Wohnung hält, sollte seine Katze spätestens am Silvesternachmittag reinholen und auch erst nach der Knallerei wieder rauslassen.
Bietet verschiedene Versteckmöglichkeiten an, baut kleine Höhlen und lasst Eure Katze frei entscheiden, wo sie sich verkriechen möchte.
Und achtet auch darauf, Futter, Wasser und Katzenklo so zu platzieren, dass Eure Vierbeiner es gut erreichen können, ohne ihre Wohlfühlzone verlassen zu müssen.
Räume mit einem schlechten Schallschutz sind da nicht optimal.
Tipps für Kaninchen und Meerschweinchen
Vergesst nicht, dass auch Kaninchen und Meerschweinchen oft sehr sensibel auf Feuerwerk reagieren.
Deshalb solltet ihr sie, wenn es möglich ist, nicht im Außengehege sich selbst überlassen.
Nehmt Eure Tiere mit rein und platziert sie so weit wie möglich vom Fenster weg.
Luftdurchlässige Decken über dem Gehege können zusätzlich Lärm und Licht abschirmen.
Auch Kaninchen und Meerschweinchen beruhigt es zu fressen, deshalb bietet ihnen genügend Futter an.
Hochnehmen und Festhalten solltet Ihr hingegen genauso vermeiden, wie eure Tiere zu trennen. Lasst sie lieber in ihrer gewohnten Gruppe zusammen.
Tipps für Vögel
Zuletzt sollten auch Vögel während Silvester nicht alleine draußen bleiben.
Um wildes, hysterisches umherflattern zu verhindern, haltet den Käfig in der kritischen Zeit lieber geschlossen.
Abdecken ist auch hier eine gute Möglichkeit, um den Tieren einen größeren Schutz zu bieten, jedoch sollte die Vorderseite des Käfigs frei bleiben. So können sich eure gefiederten Freunde trotzdem noch ausreichend Orientieren.
Ganz wichtig: Stress durch Feuerwerk kann bei Vögeln tödlich enden. Deshalb ist eine gute Vorbereitung hier besonders nötig.
Füllt bei Euren Vögeln Wasser und Futter auf und sorgt mit kleinen Knabbereien für Ablenkung.
Egal ob Mensch oder Tier, kommt gesund ins neue Jahr!
