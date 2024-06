Erstes Warnschild errichtet: Immer mehr Biber in NRW heimisch

Höxter/Düren - Der einst in NRW ausgerottete Biber ist wieder in immer mehr Gewässern des Bundeslandes heimisch. "Die Population in Nordrhein-Westfalen hat sich sehr gut entwickelt. Der Biber ist inzwischen fast in jedem Flusssystem zu finden", freut sich Biber-Experte Lutz Dalbeck von der Biologischen Station im Kreis Düren. Doch es gibt auch Konfliktpotenzial.