Zwickau - Ob sich da jemand im Fluss abkühlen wollte? In Zwickau musste ein Schaf aus der Mulde gerettet werden.

In Zwickau haben Polizisten ein Schaf aus der Mulde gerettet. (Symbolbild) © nskyroman/123RF

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Tier am Sonntagabend im Bereich Uferstraße in den Fluss gestürzt.

Das Schaf kam nicht mehr alleine aus dem schlammigen Uferbereich raus.

Polizisten des Reviers in Zwickau retteten das erschöpfte Schaf.