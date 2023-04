Euer Liebling hat Angst vorm Tierarzt? Medical Training könnte dabei helfen

Leipzig - Maulkorb, Transportbox, Untersuchungstisch - der Gang zum Tierarzt ist für das geliebte Haustier oftmals verbunden mit jeder Menge Stress. Sogenanntes Medical Training kann dabei helfen, die Angst zu nehmen und die größten Herausforderungen bereits im Vorfeld aus dem Weg zu räumen. Kitcats, die Betreiberin einer Pflegestelle für Katzen in Leipzig , erklärt gegenüber TAG24, was es damit auf sich hat.

Gerade Katzen würden von ihren Besitzern oftmals zu spät beim Tierarzt vorgestellt aus Angst, ihre geliebte Samtpfote könnte zu viel Stress ausgesetzt sein. "Deshalb ist es besser, wenn man solche Situationen schon im Vorfeld mit ihnen übt, damit sie wissen, was auf sie zukommt, was von ihnen erwartet wird und um ihnen generell die Angst zu nehmen."

Tierärzte würden bereits seit Längerem versuchen, die Methoden bekannter zu machen, damit Halter besser mit ihren Tieren zusammenarbeiten können und sie nicht einfach nur zur Untersuchung bringen. Dabei sei es egal, um was für ein Tier es sich handelt. Die wichtigsten Dinge - beispielsweise einen Maulkorb zu tragen, in eine Transportbox zu steigen oder sich anfassen zu lassen - könnten bereits zu Hause geübt werden.

"Medical Training umfasst Methoden, wie man es dem Tier leichter machen kann, mit tierärztlichen Behandlungen, Pflegemaßnahmen und eigentlich allem, was man am Tier machen muss, klarzukommen", erklärt Kitcats.

Mit älteren Tieren könne man es auch strukturierter angehen und das Training mit Kommandos verbinden. "Auf das Kommando 'Kopf' berühre ich es am Kopf, das Tier hält still und bekommt dafür ein Leckerli. Das kann man dann über den gesamten Körper machen."

Richtig angewendet können eure Haustier-Lieblinge sogar Spaß am Medical Training haben, sagt Pflegestellen-Leiterin Kitcats. © Montage: Screenshots/instagram.com/kitcats_leipzig/

Während Hunde zudem lernen sollten, einen Maulkorb zu tragen, ist für Katzen das Training mit der Transportbox am wichtigsten.

"Die meisten Katzen haben leider Angst davor, weil sie wissen: 'Oh, die Box wird aus dem Keller geholt, jetzt geht es zum Tierarzt.'" Die Kiste sollte deshalb immer im Wohnbereich stehen.

"Für die Katze kann sie so zu einem Teil der Wohnung werden, in dem sogar etwas Gutes passiert, weil sie darin beispielsweise schlafen kann, Leckerlis bekommt oder auch mal darin spielen kann. So nimmt man ihnen die Angst und kann ihnen später sogar beibringen, auf Kommando in die Box einzusteigen."

Die Pflegestelle-Betreiberin empfiehlt jedem Halter, Medical Training zu betreiben.

"Das sieht vielleicht nicht jeder so, aber ich finde, es ist auch die Pflicht eines Besitzers, das seinem Tier zu ermöglichen, zumindest sich anfassen zu lassen, Maulkorb aufzusetzen und in die Box zu gehen."