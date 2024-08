Extrem seltener Anblick: Mann entdeckt besonderes Tier vor der Küste

Sichtungen der Südlichen Glattwale, wie die bis zu 80.000 Kilo (!) schweren Tiere im Deutschen auch genannt werden, sind in Südamerika keine Seltenheit - schließlich halten sich die Meeressäuger oft in der Nähe größerer Landmassen auf.

Das Video zeigt den noch vergleichsweise kleinen Südkaper, wie er neben einem ausgewachsenen Tier schwimmt. Baraschi geht davon aus, dass es sich dabei um die Mutter des Walkalbs handelt.

Diese hat mit blauschwarz eine wesentlich üblichere Kolorierung als ihr Nachwuchs. Bei dem Kalb handelt es sich dennoch nicht um ein Albino-Exemplar - es liegt keine Störungen in der Biosynthese der Melanine vor! Weiße Färbungen sind zwar selten, treten bei männlichen Kälbern aber ab und an auf.

So konnten in den vergangenen Jahren immer mal wieder weiße Südkaper beobachtet werden, unter anderem 2008 in der Nähe Australiens (siehe Foto) sowie 2005 und 2018 wie auch in diesem Jahr vor der Küste Argentiniens.

Südkaper galten früher wegen ihrer Neugier als leichte Beute für Walfänger. Seit 1935 ist die Art geschützt, ihr Bestand erholt sich allmählich. Heute soll es wieder rund 7000 Südliche Glattwale geben. Wie viele (bzw. wenige) von ihnen weiß sind, ist nicht bekannt.