Familie findet Überraschungsgast in ihrer Badewanne

Edinburgh (Schottland) - Die Bewohner eines Hauses in Edinburgh staunten nicht schlecht, als sie plötzlich einen Fuchs in ihrer Badewanne entdeckten.

Tierschützer nahmen das verängstigte Jungtier in ihre Obhut. © SSPCA

Mit diesem Überraschungsgast hatte die Familie aus Schottland nicht gerechnet: Anfang August saß plötzlich ein kleiner Fuchs in ihrer Badewanne.

Das Jungtier war vermutlich durch eine offene Tür in das Haus geschlichen. Da es einen verängstigten Eindruck machte, nahmen die Hausbewohner an, dass es in der Wanne entsprechend Schutz suchte.

Die Familie ließ das verschreckte Tier in Ruhe und verständigte die Wohltätigkeitsorganisation Scottish SPCA. Die Tierschützer kümmerten sich liebevoll um den Fuchs und entließen ihn wieder in die Freiheit.

"Die Bewohner des Hauses bekamen einen ziemlichen Schock, als sie den Fuchswelpen in der Badewanne entdeckten", sagte Mitarbeiterin Catherine Atterton gegenüber BBC.