Feuer zerstört Taubenschlag: 50 Zuchttiere verendet

Ein Taubenschlag mit wertvollen Zuchttauben im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist komplett niedergebrannt. Etwa 50 Zuchttauben sollen gestorben sein.

Von Jana Renkert

Höchstadt an der Aisch - Ein Taubenschlag mit wertvollen Zuchttauben ist im Landkreis Erlangen-Höchstadt vollständig niedergebrannt. Schätzungen des Besitzers zufolge sollen dabei rund 50 Zuchttauben ums Leben gekommen sein.

50 Tauben sollen verendet sein. (Symbolbild)
Der Wert der verendeten Zuchttauben wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt, der Schaden am Gebäude liegt bei rund 25.000 Euro.

Demnach stand der Verschlag in Höchstadt an der Aisch beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Den Einsatzkräften sei es nicht mehr gelungen, die Tiere aus den Flammen zu retten. Der Taubenschlag brannte bis auf die Grundmauern ab, hieß es.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Jennifer Brückner/dpa (Symbolbild)

