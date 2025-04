Fischer filmt gigantischen Hai vor kroatischer Badebucht

"Selbst die sandpapierartige Haut der Tiere kann Schwimmer nicht verletzen", so der Haiforscher weiter. Ganz im Gegenteil würde sie sich für Menschen eher glatt anfühlen, wenn man vom Kopf Richtung Schwanz streiche.

Eine Userin erklärte in den Kommentaren ihren Urlaub als beendet, denn wie es scheint, wurde das imposante Tier in der Nähe eines Badeortes im Nordwesten des Landes entdeckt.

Den Clip , in dem zu sehen ist, wie sich der Riesenhai an das Boot heranpirscht, stellte der Mann auf Facebook und erregte damit ordentlich Aufmerksamkeit.

Ein Fischer aus dem kroatischen Rijeka filmte am vergangenen Sonntag einen gigantischen Hai, dem er an der Küste der Adria mit seinem Boot begegnete.

Dass sich Riesenhaie in der Adria aufhalten, wäre keine Seltenheit. Vor allem im Frühling und Sommer seien sie im westlichen Mittelmeer zu beobachten.

Dennoch gehe Weigmann davon aus, dass sich der Meeresgigant verirrt habe. Denn in der Regel würden sich Riesenhaie nicht in Badezonen aufhalten, in denen sich viele Menschen aufhalten.