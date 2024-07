Flauschiges Kätzchen verirrt sich und wartet auf seinen Besitzer - Wer kann helfen?

Berlin - Die Berliner Polizei wurde in der vergangenen Nacht mal wieder zum Tierretter. Eine niedliche Katze wartet nun bei den Beamten auf ihren Besitzer.

Die Beamten nahmen es erstmal in ihre Obhut. Dort wartet der Vierbeiner nun auf ihren Lieblingsmenschen.

In der vergangenen Nacht entdeckte eine Frau das Kätzchen auf ihrem Balkon im Stadtteil Mitte.

Auf dem Nachrichtenportal X veröffentlichte die Polizei am heutigen Freitag das niedliche Foto. Eine Kollegin des Abschnitts 57 hält den Wollknäuel behutsam auf dem Arm.

Wer kann weiterhelfen und die Mieze zurück in ihr geliebtes Zuhause bringen? Der Abschnitt 57 befindet sich in der Keibelstraße 35 in 10178 Berlin. Telefonisch sind die Beamten unter der Nummer (030) 4664-557700 zu erreichen.