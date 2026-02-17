Förster von Bärenmutter attackiert, Sohn schießt: Jungtiere bleiben zurück

Ružomberok (Slowakei) - In der Slowakei kam es zu einem Bärenangriff, bei dem das Tier erschossen wurde und ihre Jungen als Waisen zurückblieben.

Die Bärenmutter wurde getötet und ließ ihre Jungen als Waisen zurück. © Facebook/Screenshot/ZOO BOJNICE

Wie das slowakische Online-Nachrichtenportal "The Slovak Spectator" berichtet, griff am Sonntag in einem Wald eine Bärenmutter einen Förster an, der gerade mit seinem Sohn Holzfällarbeiten kontrollierte.

Laut dem stellvertretenden Umweltminister Filip Kuffa stürmte das Tier plötzlich von einem Felsabhang oberhalb eines Waldwegs auf den Mann zu und riss ihn einen Hang hinunter. Dabei wehrte die Bärin auch den Jagdhund des Försters, einen Westsibirischen Laika, ab, der versuchte, seinen Besitzer zu schützen.

Der Sohn des Mannes schoss schließlich aus Verzweiflung mehrfach mit seiner Kurzwaffe auf den Braunbären, wodurch das Tier letztlich getötet wurde.

Der verletzte Vater wurde daraufhin umgehend mit einer Bisswunde in ein Krankenhaus gebracht, während der Hund seinen Verletzungen erlag.