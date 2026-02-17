Tiere auf Olympia-Anlage gequält: Kinder verstört, Ermittlungen laufen

München - Nach den schockierenden Vorfällen auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem und dem abrupten Turnierende herrschen Entsetzen und Angst: Kinder sind verstört, Ermittlungen laufen. Neue Details weisen eindeutig auf Tierquälerei hin.

Nach dem Abbruch eines Reitturniers auf der Olympia-Reitanlage in München-Riem sind Details bekanntgeworden, die deutlich auf Tierquälerei hinweisen. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

"In der Nacht gab es im Stall ein Vorkommnis, bei dem sechs Ponys Mähnen, Schweife und zum Teil auch Schöpfe abgeschnitten wurden", sagte Wilfried Herkommer dem Fachportal "equi pages". Bei mehreren Pferden "waren die Zungen mit Gummibändern straff umwickelt", berichtete der frühere Geschäftsführer des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes.

Herkommer war nach Angaben des Portals selbst bei dem Turnier, das am Sonntag wegen der Vorfälle abgebrochen worden war. Seine Enkelin ritt in München in der U21-Tour.

"Der Schock war bei allen groß", sagte Herkommer. "Die Kinder waren zutiefst verstört. Keiner wollte unter diesen Umständen mehr reiten. Jeder wollte nur noch nach Hause."

Der Jurist vermutet: "Es wird davon ausgegangen, dass es jemand war, der sich mit Pferden auskennt, denn ein Nicht-Pferdemensch greift einem Pferd beziehungsweise Pony eigentlich nicht einfach ins Maul. Das war aber nötig, um die Gummibänder um die Zungen wickeln zu können."

Herkommer sagte weiter: "Möglicherweise waren es auch mehrere Täter, damit einer festhalten konnte."