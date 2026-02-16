Aus der Winterruhe gerissen? Torgauer Bären zeigen Zähne und Krallen

Torgau - Der Winter hat auch bei den Torgauer Braunbären auf Schloss Hartenfels seine Spuren hinterlassen. Die Geschwister Bea und Benno (beide 13) haben die Winterruhe lange nicht so wörtlich genommen wie diesmal.

Noch ganz kleine Augen von der Winterruhe, aber Zähne zeigen können die Torgauer Bären Bea und Benno trotzdem. © Lutz Brose

Auch zurzeit noch lassen sich die Petze nur sporadisch im Bärengraben und damit in der Öffentlichkeit sehen. "Wie lange die Bären es noch ruhig angehen, lässt sich nicht vorhersagen", so Tierpflegerin Heide Grieser.

Doch was heißt schon ruhig angehen? Wenn die Bären-Geschwister ihren Bau in diesen Tagen verlassen, lassen sie es manchmal richtig krachen, zeigen sich gegenseitig Zähne und Krallen.

Die vermeintlichen Rang- oder Revierkämpfe sind jedoch völlig harmlos. Heide Gräser beruhigt: "Wenn man so will, wollen die Bären nur spielen."

Bea und Benno tummeln sich nun schon seit mehr als zehn Jahren in den extra für die Tiere großzügig gestalteten und aufwendig sanierten Anlagen. Bei all den Rangeleien haben sie nur ein paar Kratzer abbekommen und sich noch nie ernsthaft verletzt.