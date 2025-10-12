Forscher beweisen: Europas größte Fledermaus jagt Zugvögel bei Nacht und reißt ihre Flügel aus

Cadiz - Immer wieder finden Menschen im Süden Spaniens herausgerissene Flügel von Vögeln. In einem Nationalpark im Süden des Landes konnten Forschende der Universität Aarhus (Dänemark) gemeinsam mit Kollegen aus Spanien nun erstmals bestätigen, was seit 25 Jahren vermutet wurde: Europas größte Fledermaus, der Riesenabendsegler, macht nachts Jagd auf Singvögel und verspeist diese noch in der Luft. Die erstaunlichen Ergebnisse der Untersuchung wurden nun in der Fachzeitschrift " Science " veröffentlicht.

Riesenabendsegler machen bei Nacht Jagd auf Vögel und nutzen dabei einen Ultraschallruf. © PR/Jorge Sereno

Jedes Jahr fliegen Milliarden von Vögeln im Herbst Richtung Süden in ihre Überwinterungsgebiete, um ein halbes Jahr später wieder in den Norden zurückzukehren.

Um auf ihrer gefährlichen Reise einer Vielzahl von Räubern aus dem Weg zu gehen, fliegen viele Vögel bevorzugt bei Nacht. Dass sie jedoch auch in der Dunkelheit keineswegs sicher sind, bewiesen die Forscher nun, indem sie Riesenabendsegler fingen und mit kleinen Rucksäcken ausstatteten.

Mithilfe dieser sogenannten Biologger sammelten die Wissenschaftler Daten über Position, Höhe, Beschleunigung und Geräusche von den Fledermäusen selbst, sowie aus ihrer Umgebung.

Bei der Auswertung der Messergebnisse wurde festgestellt, dass die Riesenabendsegler nachts teilweise auf Höhen von bis zu 1200 Metern aufsteigen, einen Ultraschallruf aussenden und dessen Echo, wie bei einem Radar, mit den Ohren aufnehmen, um die Position ihrer Beute zu bestimmen. Dann stürzen sie sich im Sturzflug auf ihr Opfer herab.

