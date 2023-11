Fotograf gelingt Sensation: Wilder Tiger läuft vor die Kamera

Der frei lebende Tiger lief im Royal Belum State Park in Malaysia vor die Kamera. © Emmanuel Rondeau/WWF-US

Mithilfe der Umweltschutzorganisation WWF stellte Emmanuel Rondeau Kameras im Belum-Temengor Waldgebiet auf.

Mehr als fünf Monate hoffte der Fotograf, den perfekten Schnappschuss zu erwischen. Das Hoffen zahlte sich aus. Wie WWF mitteilte, ist es Rondeau gelungen, Fotos von einem der letzten dort lebenden Tiger aufzunehmen.

"Um diese Aufnahmen zu erhalten, mussten wir monatelange Vorbereitungen und Feldeinsätze auf uns nehmen. Wir wussten, dass es aufgrund der geringen Anzahl an Tigern in der Region und den Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, schwierig werden würde", so der Fotograf.

Die Bilder sieht er "als Symbol für eine neue Hoffnung" an. Denn die Zahl der Großkatzen sei in Malaysia bis 2022 auf weniger als 150 Tiere gesunken.