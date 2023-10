Auf einmal war sie nicht mehr allein: Frau bekommt plötzlich Gesellschaft unter der Dusche

Anna Paul (24) aus Australien bekam beim Duschen tierischen Besuch. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/anna..paull, Screenshot/Instagram/anna_paull

Die junge Frau unterzog sich an jenem Tag ahnungslos einer Säuberungsaktion unter der heimischen Dusche, als sie plötzlich nicht mehr allein unter dem Wasserstrahl stand.

Anna, die an der Gold Coast wohnt, durchlebte laut eigenen Aussagen zunächst einen "Schockmoment", als sie den ungebetenen Gast in ihrem Badezimmer entdeckte: Eine Riesenkrabbenspinne hatte sich zu ihr in die Duschkabine gesellt.

Doch anstatt schreiend das Weite zu suchen, fasste sich die 24-Jährige ein Herz und wollte das Krabbeltier vor dem Ertrinken retten. Die Spinne hatte allerdings einen anderen Plan.

"Ich habe versucht, sie zu retten und schaut euch mal an, was passiert ist - sie ist an meinem Bein hochgekrochen", erklärt sie in die Kamera ihres Handys, mit dem sie den typisch australischen Alltagsmoment auf Video festhielt.

Während Anna die Situation für ihre Millionen Fans im Internet kommentiert, macht sich die - für Menschen glücklicherweise ungiftige - Webspinne auf Annas Körper weiter auf den Weg nach oben.