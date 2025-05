Frau kommt nach Hause und sieht nach ihren Haustieren: Dann realisiert sie ihr Missgeschick

Louisiana (USA) - Tierbesitzerin Maddie erlebte eine Überraschung, die es in sich hatte. In einem TikTok-Video mit mehr als drei Millionen Aufrufen kam Maddie nach Hause und fand zwei ihrer Haustiere in ein- und demselben Käfig vor.

"Irgendwie scheint der Hund mehr traumatisiert zu sein als die Katze", lautete ein Kommentar. Andere Nutzer spekulierten über die Beziehung der beiden Haustiere während der gemeinsamen Zeit in der engen Box.

Manche Zuschauer äußerten sich kritisch und fragten, warum Haustiere überhaupt in Käfigen gehalten werden, fragten nach dem Sinn dahinter?

Maddie wies schnell alle Anschuldigungen zurück. "Was die negativen Kommentare angeht, so haben die Leute, die mich als schlechte Tierhalterin bezeichnen, offensichtlich noch nie Haustiere gehabt", schrieb sie.

"Die Leute nehmen aufgrund eines 10-Sekunden-Videos eine Menge an. Ich weiß nur, dass ich meine Haustiere wie meine eigenen Kinder behandle und alles tun würde, um sie in Sicherheit zu bringen - und das wissen sie auch. Das ist alles, was zählt", so die Tierbesitzerin.