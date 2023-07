Frau von Grizzlybär getötet

In Montana sind Bären typischer Bestandteil der hiesigen Fauna. Die Population der Tiere erhöht sich in dem Bundesstaat seit Jahren kontinuierlich.

Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Zudem wurden Aktionen durchgeführt, um den tierischen Übeltäter zu fangen, weil der Vorfall in der Nähe von Wohnhäusern und Campingplätzen stattfand. Bis jetzt verlief die Suche jedoch erfolglos.

Tödliche Begegnung mit Meister Petz! Einer Frau wurde die Begegnung mit einem Grizzly zum Verhängnis. Ihre Leiche wurde am 22. Juli gegen 8 Uhr von einem Wanderer gefunden.

Behörden weisen darauf hin, dass Menschen sich in Regionen mit Bären vor allem in Gruppen bewegen und von Tierkadavern fernhalten sollten, da diese die Tiere anlocken könnten. Zudem wird geraten, Müll und Lebensmittel in einem sicheren Behältnis aufzubewahren.