Frau will nur die Post holen: Doch dann findet sie dieses Wesen

Florida (USA) - Diese Frau ist mit allen Wassern gewaschen. Während die meisten Menschen bei diesem Anblick vermutlich schreiend davonlaufen würden, machte Heather Lynn Gotti sogar noch ganz entspannt ein Foto. Die US-Amerikanerin aus Florida war ursprünglich nur zu ihrem Briefkasten gegangen, um dort die Post herauszuholen. Doch dann starrte sie ein gruseliges Wesen an.

Trotz all ihrer Erfahrungen mit den giftigen Spinnentieren sei der Anblick der Skorpion-Mama ein besonderer für sie gewesen.

Ihre Familie habe gelernt, die Post im Briefkasten abzuklopfen. Denn es sei ihr schon ein paar Mal passiert, dass sie sich die Briefe im Auto gegriffen habe und ihr ein Skorpion in den Schoß gefallen sei, weil er zwischen den Poststücken gesteckt hatte.

"Das ist erst das zweite Mal in neun Jahren, dass ich einen Skorpion mit Babys finde", erklärte Gotti, die ebenfalls Mutter ist.

Deshalb hat sie die Tiere fotografiert und das Bild am Mittwoch in der Facebook-Gruppe "Unseen Florida" gepostet.



Wer nun glaubt, dass Gotti und ihre Familie ständig in Lebensgefahr sein müssten, irrt glücklicherweise. Denn laut der "University of Florida" stellt keine der in Florida vorkommenden Skorpionarten eine Gefahr für den Menschen dar.

Vorsicht ist dennoch geboten. Denn stechen können die Spinnentiere, und zwar schmerzhafter als eine Biene.