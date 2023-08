Freche Eselin hält Polizei auf Trab: "Sapralotte"

Füssen - Die ausgebüxte Eselin "Lotte" hielt die Polizei in Füssen (Landkreis Ostallgäu) auf Trab.

Eseln Lotte wurde an der Polizeiinspektion in Füssen an einem Baum angebunden. © Polizeiinspektion Füssen

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Einsatzkräfte in der Nacht über die Eseldame informiert, die sich im Stadtgebiet die Beine vertrat.

"Anhaltesignale" missachtete das Tier leider, erklärte die Polizei, die sich deshalb zu einer "Treibjagd" gezwungen sah.

Sowohl der Mitteiler, als auch die Streife versuchten zunächst vergeblich, die Eselin einzufangen.

Bei ihrem Abenteuer unterlief Lotte allerdings ein verhängnisvoller Fehler: Sie lief in einen Hinterhof. Hier gab es kein Entkommen mehr. Die Polizisten konnten die Eselin letztlich mittels Bandschlingen bändigen. Unter leichtem Widerstand ließ sich Lotte abführen und wurde an der Polizeiinspektion an einem Baum angebunden.