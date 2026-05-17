Frischling "Hinrich" kämpfte sich monatelang alleine durch und vertraute Menschen: Das kostete ihn das Leben

Neustadt am Rübenberge - Rund zwei Monate kämpfte sich Frischling "Hinrich" bei Neustadt am Rübenberge (Niedersachsen) allein durch und fasste immer mehr Vertrauen zu Menschen. Doch eine tödliche Attacke beendete die rührende Geschichte.

Frischling "Hinrich" schlug sich alleine durch, erkannte aber eine große Gefahr nicht. © privat

Anfang März wurde das junge Wildschwein erstmals von Jägern gesichtet. "Wir hatten ihn auf Kameras, wir hatten ihn die ersten Male gesichtet und eigentlich war er zu dem Zeitpunkt zu klein, um alleine zu überleben", erzählt Hundetrainerin Lena Pickert (33) im Gespräch mit TAG24.

Das Jungtier wurde offenbar von der Mutter und den Geschwistern getrennt, die Mutter tauchte nicht wieder auf.

"Es gab dann Pläne, ihn einzufangen. Das Problem ist, die normalen Wildtierstationen nehmen Frischlinge nicht auf. Bei uns im Revier konnten wir es nicht übers Herz bringen, wenn man ihn mal gesehen hat, ihn totzuschießen", so Pickert.

Tag für Tag sahen die Jäger und Spaziergänger den Frischling. "Und jedes Mal freute man sich, dass er stärker wurde, besser aussah und scheinbar seinen Weg fand", sagte die Hundetrainerin. Liebevoll tauften sie den kleinen Kämpfer auf den Namen "Hinrich".

Doch gleichzeitig machten sich die Jäger Sorgen. "Hinrich hatte durch das fehlende Sozialgefüge seiner Familie kaum Scheu vor Menschen entwickelt. Man konnte sich ihm oft bis auf wenige Meter nähern", so die 33-Jährige.

Das wurde dem Frischling am Dienstag offenbar zum Verhängnis.