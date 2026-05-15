Toter Buckelwal vor Dänemarks Küste gestrandet: Tierärztin der privaten Rettungsinitiative vor Ort

Anholt (Dänemark) - Fast zwei Wochen ist es her, dass Buckelwal "Timmy" in der Nordsee freigelassen wurde. Wegen fehlender Senderdaten wird seitdem wild spekuliert, ob das Tier nun in Freiheit schwimmt oder womöglich bereits tot ist. Hat das Rätselraten nun ein Ende?

Fotos auf Facebook sollen den gestrandeten Wal vor der Küste Dänemarks zeigen. © Screenshot Facebook/OPSLAGSTAVLEN ANHOLT

Vor der Küste nahe der dänischen Insel Anholt ist ein toter Buckelwal gestrandet. Das bestätigte das dänische Umweltministerium. Seitdem wird gemutmaßt, ob es sich bei dem Tier um den entsprechenden Buckelwal handelt.

Morten Abildstrøm, der als Aufseher bei der Naturbehörde auf Anholt tätig ist, erklärte gegenüber dem dänischen Sender DRTV mittlerweile, dass sowohl dänische als auch deutsche Forscher davon ausgehen, "dass es sich höchstwahrscheinlich um den Buckelwal Timmy handelt". Eine offizielle Bestätigung steht allerdings aus.

Die Umweltbehörde Miljøstyrelsen teilte hingegen gegenüber der Nachrichtenagentur Ritzau mit, dass keine deutlichen Merkmale festgestellt worden seien, die bestätigen könnten, dass es sich um diesen Wal handle. "Andererseits kann diese Möglichkeit zu diesem Zeitpunkt auch nicht ausgeschlossen werden", hieß es weiter.

Auch eine Tierärztin der privaten Rettungsinitiative habe am Freitag versucht, sich vor Ort ein Bild zu machen, so Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67, SPD). "Ein klares Ergebnis hat dies nicht gebracht. Morgen sollen weitere Untersuchungen erfolgen", wird Backhaus in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert.

Um Klarheit zu bekommen, wurde dem Tier eine Gewebeprobe aus der Schwanzflosse entnommen. Die Probe soll nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden. Ein GPS-Sender, wie er bei Timmy angebracht worden war, wurde bislang nicht entdeckt.