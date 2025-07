Gäste erwarten Braut, doch dann crasht tierisches Blumenmädchen den Moment

Kopenhagen (Dänemark) - Sich einmal im Leben als Braut fühlen! Das wünschen sich wahrscheinlich nicht nur unzählige Mädchen und Frauen weltweit, sondern auch eine Enten-Dame, die Anfang Juli eine Hochzeit in Kopenhagen crashte. Der urkomische Moment ging im Netz mittlerweile viral.

Der unangekündigte tierische Gast watschelt kurz vor der Trauung seelenruhig den Altar entlang. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/miche8_

Gespannt warteten festlich gekleidete Hochzeitsgäste in der grünen und naturbelassenen Hochzeitslocation auf den großen Auftritt von Braut Gabrielle McLymont.

Auch Bräutigam Elias Wiklund wartete bereits voller Vorfreude auf seine Zukünftige. Doch kurz bevor die Braut dem Altar entgegenschreiten sollte, funkte plötzlich ein unangekündigter Gast dazwischen.

Während alle brav auf die Hauptperson des Tages warteten, spazierte plötzlich eine Ente seelenruhig durch den Gang, der doch eigentlich für die Braut vorgesehen war. Sofort zückten die Gäste ihre Telefone und filmten den unerwarteten Auftritt des Tieres.

Die Aufnahmen, die anschließend ins Netz gestellt wurden, begeisterten auch dort unzählige User. Mehrere Millionen Mal wurde das Video, das McLymonts beste Freundin Michelle Canarick auf TikTok postete, geklickt.

"Die Braut ist bereit, vor den Traualtar zu treten, aber diese Ente hatte andere Pläne", schrieb Canarick zu dem Clip. In der Kommentarspalte zeigten sich TikTok-User amüsiert. So witzelte einer von ihnen: "Warum lachen alle über die Braut an ihrem besonderen Tag??"