Geflüchteter Albert wird von Polizei gestellt und mit Trick zurück nach Hause gelockt

Green Bay - Das Schweinchen namens Albert brauchte scheinbar etwas Abwechslung von seinem Zuhause und brach am Montag aus, hinaus in die weite Welt. Der Paarhufer wurde jedoch in einer Nachbarschaft von der örtlichen Polizei, im Westen von Green Bay (Wisconsin, USA), gestellt und anschließend verhört. Gar nicht so einfach für die Ordnungshüter, eine Auskunft von dem geflohenen Tier zu bekommen.