Geschützte Tierarten sind beliebte Haustiere in Sachsen-Anhalt

Halle - Tausende Menschen in Sachsen-Anhalt halten Tiere , die als geschützt gelten. Ende Februar kamen weitere Tierarten hinzu, deren immer mehr werdenden Halterinnen und Halter nun besondere Pflichten erfüllen müssen.

Die griechische Landschildkröte ist das beliebteste Haustier, was unter die geschützten Arten fällt. © Patrick Pleul/dpa

Die Zahl der Züchterinnen und Züchter von geschützten Tieren in Sachsen-Anhalt ist in den vergangenen Jahren gestiegen. "Während 2020 noch rund 8100 ihren Tierbestand gemeldet hatten, waren es 2022 bereits über 8500", erklärte Ines Wahl vom Landesamt für Umweltschutz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Wie viele geschützte Tiere - darunter verschiedene Fischarten und Chamäleons - in Sachsen-Anhalt leben, könne nicht in allen Fällen festgestellt werden, so Wahl. Demnach unterliegen nicht alle Arten einer Meldepflicht.

Am beliebtesten sei die Griechische Landschildkröte, sagte Wahl. Gefolgt werde diese vom Graupapagei und neuerdings auch vom Himmelblauen Zwergtaggecko.

Seltener als in den Vorjahren werde hingegen die Haltung Grüner Leguane gemeldet. Grund dafür seien die aufwendigen Haltungsbedingungen für die bis zu 1,50 Meter langen Tiere.

Auch für Halterinnen und Halter des Zebrawels L46, verschiedener Schildkrötenarten sowie von Schamadrosseln gelten seit dem 23. Februar zusätzliche Verpflichtungen.