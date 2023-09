Gesprächiger Papagei ist "sehr, sehr, sehr unglücklich" im Tierheim: DAS fehlt ihm

Köln – "Unser jecker Tünnes", so nennen die Kölner Tierheim-Mitarbeiter ihr grün-gefiedertes Sorgenkind. Der junge Papagei ist nämlich - ganz anders als die Jecken beim Karneval - alles andere als glücklich mit seiner aktuellen Situation.

Der grüne Papagei mit dem ungewöhnlichen Namen Tünnes sucht dringend ein neues Zuhause mit netter Gesellschaft. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Köln-Dellbrück

Die männliche Venezuela-Amazone macht gerade keine einfache Zeit durch, denn das Leben hat es bislang nicht besonders gut mit Tünnes gemeint.

Der stattliche Vogel stammt aus einem sogenannten Animal-Hoarding-Fall. Seine früheren Besitzer hatten ihn zusammen mit sage und schreibe 52 (!) weiteren Kleintieren in einer nicht artgerechten Umgebung gehalten.

Die Behörden mussten eingreifen und Tünnes ins Tierheim Köln-Dellbrück bringen. Dort tun die Pfleger alles, was in ihrer Macht steht, damit es ihrem Schützling so gut wie irgend möglich geht.

Leider gibt es dabei aber Grenzen, an die die Tierfreunde stoßen. So ist der grüne Papagei bedauerlicherweise "sehr, sehr, sehr unglücklich im Tierheim", wie eine Pflegerin in einem Instagram-Video berichtet - und das hat seine Gründe.