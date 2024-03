Gestrandeter Pottwal stirbt vor Floridas Küste

Den Berichten zufolge trieb das ungefähr 30 Tonnen schwere und ungefähr 13 Meter lange Tier dann in der Nacht immer näher auf die Küste zu. Zuletzt betrug die Distanz zum Strand demnach nur noch wenige Meter.

Das berichteten mehrere US-Medien am Montagmorgen (Ortszeit) unter Berufung auf die zuständigen Umweltbehörden des US-Bundesstaats. Der Meeressäuger war am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) im Wasser nahe dem beliebten Touristenort Venice entdeckt worden.

Uncredited/City of Venice Florida/AP/dpa

Auf Videos der zuständigen Polizei und von US-Medien war zu sehen, wie Wellen über den zunächst noch lebenden Wal schlugen, der seine Flossen im seichten Wasser immer wieder in die Höhe reckte.

Die Behörden baten zwar in mehreren Mitteilungen bei Facebook darum, das Gebiet zu meiden, und sperrten den Bereich weiträumig ab. Dennoch versammelte sich eine Menschenmenge am Strand, wie auf Fotos zu sehen war. In den sozialen Medien teilten etliche Privatpersonen Bildmaterial von dem sterbenden Tier.