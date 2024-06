Giftige Spinnen, Schlangen und Co. in NRW trotz Gesetz weiter in privater Haltung

Düsseldorf - Mehr als drei Jahre nach Inkrafttreten des Gifttiergesetzes ist die Zahl gefährlicher Schlangen, Spinnen und Skorpione in Privathaushalten in Nordrhein-Westfalen nur leicht gesunken.

Nach einer aktuellen Bilanz wurden Mitte Juni 2024 in 184 privaten Haushalten in NRW insgesamt 3783 Gifttiere gehalten. © Roland Weihrauch/dpa

Nach einer aktuellen Bilanz des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) auf dpa-Anfrage wurden Mitte Juni dieses Jahres in 184 privaten Haushalten in NRW insgesamt 3783 Gifttiere gehalten. Darunter 3183 Giftschlangen, 442 Giftspinnen sowie 158 Giftskorpione.

Mitte 2021 waren es in 213 Haltungen 4389 Tiere, davon 3331 Giftschlangen, 747 Giftspinnen und 311 giftige Skorpione. Damit leben derzeit rund 600 giftige Tiere weniger in Privathaushalten in NRW als Mitte 2021.

Wie viele Gifttiere daneben illegal und im Verborgenen gehalten werden, ist laut Lanuv unbekannt. Seit dem Juni 2021 seien laut Behörde elf illegale Gifttierhaltungen zutage getreten.

Die Haltung der Gifttiere sei in diesen Fällen untersagt und die Tiere seien aus den Haltungen weggenommen worden. Seit Anfang 2021 verbietet das NRW-Gifttiergesetz die Neuanschaffung und Haltung sehr gefährlicher Gifttiere in privaten Haushalten.

Dabei gilt ein Bestandsschutz für bisherige Halter, wenn sie ihre Tiere ordnungsgemäß angemeldet und versichert haben.