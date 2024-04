Groß, jung, verspielt: Rüde Amigo aus Hobbyzucht sucht neues Zuhause bei "Tierisch tierisch"

Amigo kam aus einer Hobbyzucht ins Tierheim. Er muss noch viel lernen, sucht aber ein tolles neues Zuhause. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

In der MDR-Sendung "Tierisch tierisch" wurden am gestrigen Mittwoch erneut mehrere Vierbeiner aus einem Tierheim in Thüringen vorgestellt.

Den Anfang machte der neun Monate alte Rüde Amigo. Der Vierbeiner kam im Oktober vergangenen Jahres in das Jenaer Tierheim, berichtet Tierpflegerin Laura Peschke.

Die ersten Wochen seines Lebens verbrachte Amigo in einer Hobbyzucht. Da die Haltungsbedingungen dort nicht optimal waren, wurde er zusammen mit seinen Geschwistern und seiner Mama vom Veterinäramt beschlagnahmt.

Wer Amigo ein Zuhause bieten möchte, sollte vor allem Erfahrung in der Hundehaltung haben, da der Rüde groß, jung und verspielt ist. "Er braucht auf jeden Fall Erziehung. Man muss schon wissen, was da auf einen zukommt", betont die Tierpflegerin.