Habicht-Attacke: Greifvogel geht auf Menschen und Hunde los

Heilbad Heiligenstadt - Ein Habicht hat am Mittwochabend in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) Menschen und Tiere angegriffen.

Der Habicht konnte entkommen, weil Unbekannte sein Gehege geöffnet hatten. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, hatte der Greifvogel im Kurpark mehrere Menschen und auch Hunde attackiert.

Die Beamten befragten anschließend vor Ort Zeugen und konnten den Besitzer des Vogels ausfindig machen. Als dieser über die Angriffe seines Tieres informiert wurde, stellte er fest, dass das doppelt gesicherte Schloss seiner Vogel-Voliere von Unbekannten geöffnet wurde.

Die Täter waren offenbar über ein Geländer auf das Grundstück des Mannes in der Windischen Gasse gelangt.

Danach hatten die Unbekannten den Angaben nach das Gehege geöffnet, wodurch der Habicht und ein Fasan entwischen konnten. Beide Vögel konnten bislang noch nicht wieder eingefangen werden.