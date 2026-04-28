Härtere Strafen für falsche Tiertransporte

Dresden - Das wurde aber auch Zeit: Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat einen Bußgeldkatalog für Tiertransporte aufgelegt.

Fast 3000 Kontrollen von Tiertransporten haben die sächsischen Veterinärämter 2025 durchgeführt. © picture alliance/dpa

Im vergangenen Jahr wurden im Freistaat 2895 Kontrollen von Tiertransporten durchgeführt. Wie die Landesdirektion jetzt mitteilte, mussten dabei in 84 Fällen Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Damit die zuständigen Veterinärämter der Kommunen die Verfahren transparenter und einheitlicher gestalten können, hat die Landesdirektion jetzt einen Bußgeldkatalog eingeführt. "Die Bußgeldverfahren werden damit auch rechtssicherer", erklärte LDS-Präsident Béla Bélafi (52).

Transportunternehmer etwa, die gegen die festgesetzte Beförderungsdauer verstoßen, die je nach Tierart unterschiedlich ausfällt, können jetzt mit einem Bußgeld von 350 Euro je Tier belegt werden.

Weitere Beispiele? Kälbern etwa darf kein Maulkorb angelegt werden. Andernfalls werden 100 Euro je Tier fällig. Tiere zu schlagen oder zu treten ist verboten.