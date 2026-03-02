Hagenbeck bekommt Zuwachs: Dänischer Eisbär zieht ein

Hamburg - Im Tierpark Hagenbeck gibt es einen Neuzugang: Eisbär Rasputin ist aus dem dänischen Aalborg nach Hamburg gekommen.

Der Eisbärenmann Rasputin ist im Tierpark Hagenbeck in Hamburg angekommen. © -/Hagenbeck /dpa

Die Fahrt aus Dänemark dauerte etwa fünf Stunden, danach stieg der 626 Kilogramm schwere Bär ruhig aus seiner Transportbox und sah sich zunächst im Innenbereich seiner neuen Anlage um, wie der Tierpark mitteilte.

Rasputins Umzug ist Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), das europaweit passende Tiere für die Zucht auswählt. Im Tierpark soll er mit Eisbärin Victoria zusammenleben, weil beide demnach genetisch gut zusammenpassen.

Nach einer Eingewöhnungszeit werden sie langsam aneinander gewöhnt. Eisbären treffen sich laut Hagenbeck nur zur Paarungszeit im Frühjahr.